Promi Big Brother: TV-Sensation! Yvonne Woelke soll auch noch einziehen

Yvonne war vor wenigen Tagen zu Gast im Studio und schoss gewaltig gegen ihre Erzfeindin. "Ich bin wirklich entsetzt, schockiert und mir fehlen echt die Worte, dass man so einer Person immer noch so eine Plattform gibt und dass sie wirklich diese Lügengeschichten immer noch verbreiten kann", ätzte die Schauspielerin. Wenn es nach ihr geht, würde sie Iris gerne ihre Meinung persönlich sagen. Auf die Frage von Jochen Schropp und Marlene Lufen, ob auch sie in den Container ziehen würde, antwortete Yvonne ohne Zögern: "Ja".