"Prominent getrennt": Darum hatten Jenni und Nico keine "Zeit zu zweit"

Und tatsächlich: Kurz vor dem Finale entlädt sich der Streit zwischen den beiden noch einmal in voller Härte. Die Stimmung kocht so sehr hoch, dass es beinahe handgreiflich wird. Nur das Eingreifen der Mitstreiter Sidar und Giuliano verhindert, dass die Situation völlig entgleist. Wer die aktuellen Szenen miterlebt, kann sich wohl kaum vorstellen, dass Jenni und Nico jemals ein Liebespaar waren – und schon gar nicht, dass sie einst gemeinsame Zukunftspläne schmiedeten. Eine "Zeit zu zweit" wäre für dieses Duo wohl oder übel zum Fiasko geworden – und möglicherweise genau deshalb von der Produktion und von dem Ex-Pärchen selbst verhindert worden. Für Zuschauer bleibt nach der Staffel der Eindruck: Jenni und Nico haben nichts mehr miteinander zu besprechen. Die Fronten sind verhärtet, die Beleidigungen zu tief und die Enttäuschung zu groß.