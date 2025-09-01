"Prominent getrennt": Darum hatten Jenni und Nico keine "Zeit zu zweit"
Warum Jenni und Nico keine "Zeit zu zweit" bekamen – und was das über ihre explosive Dynamik verrät.
Nico und Jenni sind bei "Prominent getrennt" das einzige Ex-Paar ohne "Zeit zu zweit" – doch was steckt dahinter?
Bei "Prominent getrennt" fliegen oft die Fetzen: Streit, Intrigen und Allianzen prägen das Geschehen in der Villa. Doch hinter all dem Drama steckt eigentlich ein anderer Gedanke: Ex-Paare sollen in Spielen beweisen, wie gut sie noch als Team funktionieren können, und in persönlichen Gesprächen alte Konflikte aus dem Weg räumen. Dafür gibt es die "Zeit zu zweit", in der die Ex-Partner intime Fragen beantworten und möglicherweise mit ihrer Vergangenheit Frieden schließen sollen. Doch so harmonisch, wie es klingt, läuft es selten. Statt ein klärendes Gespräch zu führen, enden viele Sitzungen eher in neuen Auseinandersetzungen. Auch in der aktuellen Staffel sorgte die "Zeit zu zweit" regelmäßig für laute Diskussionen – inklusive fliegender Worte oder auch alkoholischer Getränke, die über den Köpfen einiger Männer landeten. Nur ein Paar ließ diese Konfrontation ganz aus: Jenni und Nico.
Keine Aussprache: Jenni & Nico verweigern die "Zeit zu zweit"
Von Beginn an war klar: Dieses Ex-Paar hat noch jede Menge offene Rechnungen. Schon seit der ersten Folge geraten Jenni und Nico immer wieder aneinander, beleidigen sich und machen sich gegenseitig das Leben schwer. Ein ernsthaftes Gespräch über die Gründe ihrer Trennung blieb aus – und eine "Zeit zu zweit" hätten sie wohl kaum heil überstanden. Auf Instagram erklärte Nico schließlich, warum er das Gespräch verweigerte: "Ich hab drauf verzichtet. Ich wollte, dass ihr wahres Gesicht raus kommt und das hat sie offenbart in der Show. Zum Aussprechen gab es nichts mehr meiner Meinung nach." Statt Klärung versprach er aber etwas anderes: "Aber es gibt auf jeden Fall noch ein fettes Highlight, das kann ich euch garantieren."
Eskalation kurz vor dem Finale – Keine Chance auf Versöhnung
Und tatsächlich: Kurz vor dem Finale entlädt sich der Streit zwischen den beiden noch einmal in voller Härte. Die Stimmung kocht so sehr hoch, dass es beinahe handgreiflich wird. Nur das Eingreifen der Mitstreiter Sidar und Giuliano verhindert, dass die Situation völlig entgleist. Wer die aktuellen Szenen miterlebt, kann sich wohl kaum vorstellen, dass Jenni und Nico jemals ein Liebespaar waren – und schon gar nicht, dass sie einst gemeinsame Zukunftspläne schmiedeten. Eine "Zeit zu zweit" wäre für dieses Duo wohl oder übel zum Fiasko geworden – und möglicherweise genau deshalb von der Produktion und von dem Ex-Pärchen selbst verhindert worden. Für Zuschauer bleibt nach der Staffel der Eindruck: Jenni und Nico haben nichts mehr miteinander zu besprechen. Die Fronten sind verhärtet, die Beleidigungen zu tief und die Enttäuschung zu groß.
So zeigt "Prominent getrennt" einmal mehr, dass das Format nicht nur Platz für Versöhnung bietet, sondern auch offenbart, bei welchen Paaren längst alles gesagt ist – und das auf denkbar dramatische Weise.