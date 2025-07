"Prominent getrennt": Liebes-Aus endgültig? Warum bei Jonny & Laura nichts mehr geht

Ein Comeback innerhalb der Show? Eher unwahrscheinlich. Nicht nur wegen des Vertrauensbruchs und der angespannten Stimmung – sondern auch aus einem ganz anderen Grund: Jonny wird bald erneut im TV auf Flirtsuche gehen. Wie kürzlich bekannt wurde, ist er Teil der kommenden Staffel von "Are You The One – Realitystars in Love", und die wurde nun einmal erst nach "Prominent getrennt" gedreht. Dass Jonny also nach der aktuellen Show mit Laura wieder zusammenkam, ist also kaum vorstellbar.