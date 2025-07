Was als Spiel um Taktik und Teamgeist begann, entwickelt sich in Folge 6 von "Prominent getrennt" zu einem wahren Drama. Noch nie war die Stimmung in der Villa so explosiv – und das mitten in der zweiten Nominierung! Statt eiskaltem Kalkül fliegen die Fetzen, Tränen fließen, Grenzen werden überschritten. Wer dachte, die vorherige Abstimmung sei nicht zu toppen, wird jetzt eines Besseren belehrt.