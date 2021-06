"Promis unter Palmen": Neue Reality-Show ersetzt die Krawall-Sendung

Das sind die Kandidaten

Wie das Blatt berichtet, haben gestern die Dreharbeiten in Österreich begonnen. Der Name der neuen Show: "Die härteste Realityshow der Welt – Das große Promi-Büßen". Allerdings soll es einen großen Unterschied zu der abgesetzten Sendung geben! "Die Show soll witziger und nicht so krawallig werden wie ‚Promis unter Palmen‘", verrät ein Produktionsmitarbeiter gegenüber "Bild".

Und wer ist außer Elena Miras sonst noch mit dabei? Zum Cast gehören offenbar auch Calvin Kleinen, Daniele Negroni, "Hot oder Schrott"-Star Matthias Mangiapane, die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Carina Spack, Gisele Oppermann, Helena Fürst, Ennesto Monté, Ex-Tennisprofi Daniel Köllerer, und Annemarie Eilfelds Freund Tim Sandt. Ein spektakulärer Mix!

Im Gegensatz zu "Promis unter Palmen" soll hier schneller eingegriffen werden, wenn die Teilnehmer jemanden mobben oder beschimpfen. Bleibt abzuwarten, ob die Show die Zuschauer überzeugen kann...