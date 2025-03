Promis unter Palmen: Produktion muss Spiel abbrechen! Star wird aus der Show gekickt

Lisha und Lotto-Chico waren von Anfang an keine Freunde. Immer wieder gab es Zoff zwischen den beiden. So auch bei einem Spiel in Folge 6. Die Stars müssen sich als Krebse verkleidet im Sand einbuddeln lassen. Für viele eine Extremsituation. Plötzlich ruft Chico zu Lisha rüber: "Ich will dich nach Hause schicken. Ich möchte dich rauskicken. Deswegen gebe ich mein Bestes!"