Queen Elizabeth: Alles Show! So schlecht geht es ihr wirklich

Wie nun durch Insider Christopher Biggins, der seiner Aussage nach über beste Kontakte zur Königsfamilie verfügt, gegenüber Sender "GB News" offenbart wird, soll es um die Königin schlechter stehen als viele vielleicht vermuten! So berichtet er: "Ich habe gehört, der Grund, warum sie nicht so so viele Veranstaltungen wahrnimmt, obwohl sie eigentlich da sein sollte, ist weil sie einen Rollstuhl benutzt." Diese Tatsache soll auch der Grund dafür sein, dass sich die Monarchin immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück zieht! Christopher Biggins ergänzt: "Sie will so nicht gesehen werden, sie ist sehr stolz. Unsere große Monarchin. Es ist so traurig und ich hoffe, dass sie in der Lage ist, ihr Jubiläum zu feiern." Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt äußerte sich der Palast jedenfalls noch nicht dazu!