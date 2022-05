Queen Elizabeth: Trauriges Aus nach 59 Jahren!

Wie schlecht geht es Queen Elizabeth II. wirklich? Die britische Monarchin musste in der Vergangenheit schon mehrmals öffentliche Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen. Doch, dass die 96-Jährige dieses Event nun so kurzfristig absagt ist wirklich eine absolute Ausnahme. Seit 59 Jahren wird sie in diesem Jahr das erste Mal nicht bei der Parlamentseröffnung in London dabei sein können. Die Queen fehlte hierbei bislang nur zwei Mal in ihrem Leben - während ihrer Schwangerschaft mit ihren Söhnen Andrew und Edward 1959 und 1963.

Allen Anscheins nach hatte es sich Queen Elizabeth noch bis zum letzten Moment vorbehalten, die Entscheidung über ihre Präsenz bei der Parlamentseröffnung zu treffen. Nun musste sie doch auf ihre Ärzte hören und das Event schweren Herzens absagen. Der Palast berichtete nun, dass die Queen nur sehr "ungern" auf ihre Ärzte gehört hätte und ihr "die Entscheidung nicht leichtgefallen" sei. In ihrem Namen wird nun ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles die Thronrede verlesen.