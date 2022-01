Queen Elizabeth: Bitterer Abschied! Die Familie versammelt sich im Palast!

Wie jetzt berichtet wird, stand Lady Diana Farnham seit 1987 im Dienst der Krone und war stets eine treue Begleiterin der Königin in ihrem privaten sowie beruflichen Alltag. Nun muss die Königin erneut Lebewohl sagen. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits ihre Cousine Lady Mary Colman (†88), im April ihr Ehemann Prinz Philip (†99) nach 73 gemeinsamen Ehejahren verstarb und Anfang Dezember ihre Wegbegleiterin, Ann Fortune Fitz Roy, Herzogin von Grafton für immer ihre Augen schloss, muss die Queen nun wieder Stärke beweisen. Für die Familie der Monarchin sicherlich Grund genug, um die Königin in dieser schweren Stunde nicht alleine zu lassen!

Wie es für die Queen wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...