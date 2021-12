Queen Elizabeth: Mordversuch-Schock! So knapp entkam sie dem Tod

Ein Glück konnte der Angreifer kurz nach dem Eindringen in die königlichen Gemäuer bereits gestoppt werden. Jedoch sei er, laut "The Sun", innerhalb der Schlossmauern bis auf 500 Meter an die Privatgemächer der Queen herangekommen. Puh, ganz schön knapp. Man möchte sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können. Diesen Schock wird Queen Elizabeth II. bestimmt nicht so schnell verdauen können - und das auch noch zu Weihnachten. Zum Glück ist jedoch noch einmal alles gut gegangen und die Queen kann sich auf die Unterstützung ihrer Liebsten verlassen. Gemeinsam mit ihrem Sohn Thronfolger Prinz Charles und seine Gattin Herzogin Camilla sowie Prinz Edward mit seiner Ehefrau Fürstin Sophie inklusive deren Kinder besuchte sie trotz allem am ersten Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst auf dem Gelände, wo sie nur knapp dem Tod entkommen war. Ganz viel Kraft der königlichen Familie in dieser schweren Zeit!

