Queen Elizabeth: Darin schöpft sie jetzt neue Kraft!

Zur freudigen Überraschung aller Anwesenden erschien sie höchstpersönlich bei ihrer Lieblings-Parade. Eigentlich hatte sie ihre Teilnahme abgesagt, Enkelin Beatrice (33) stand schon als Ersatz fest. Doch am letzten Morgen ließ sich die Pferde-Närrin dann doch in ihrem „Landrover“ zum Gelände kutschieren. Der Ausflug wurde zu einem Galopp ins Glück. Aus dem fahrenden Auto bestaunte sie die teilnehmenden Rösser. Mit einer Karotte begrüßte sie den Rappen, der aus ihrer Zucht stammt. Es war ihr eine Freude, anschließend zog sie sich wieder ins Schloss zurück.

Glücklich war auch das Volk. Denn die Monarchin war lange abgetaucht. Zuletzt sagte sie die Eröffnung des Parlaments ab – angeblich wegen „Mobilitätsproblemen“. Viele fragten sich: Kann Elizabeth etwa gar nicht mehr laufen? Man munkelte sogar, sie hätte es nur im Rollstuhl zu ihrem angestammten Platz geschafft. Dafür wäre die alte Elizabeth aber viel zu stolz.

Die Queen lieferte am finalen Tag der Pferde-Show die Antwort. Natürlich kann sie noch gehen! Zwar langsam und mit einem Stock. Aber die Pferde zaubern ihr jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Anders als die verstaubten Politiker im Parlament. Hinzu kommt: Im stolzen Alter von 96 Jahren und nach über 70 Jahren auf dem Thron hat sich Elizabeth auch das Recht erarbeitet, sich ihre Auftritte auszusuchen. Und die eleganten Vierbeiner haben nun mal schon seit ihrer Kindheit einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Im Alter von drei Jahren erlernte sie das Reiten. Und was auch in ihrem Leben geschah, die Tiere waren ihr konstanter Begleiter.

