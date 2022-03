Queen Elizabeth II.: Gemeine Klatsche! Das Familienfiasko spitzt sich zu

Vor diesem Tag zittert die ganze Welt, dann, wenn es heißt "London Bridge is down" – der Geheimcode im Buckingham Palast für den Tod der Queen (95). Noch weilt ihre Majestät unter uns, doch wie lange noch? "Ich kann mich nicht mehr rühren", beklagte sich die Monarchin ungewöhnlich offen bereits bei ihrem letzten Termin auf Windsor Castle und deutete damit Gehbeschwerden an. Und jetzt auch noch das: Die Queen hat Corona!

