Queen Elizabeth: Neue traurige Details enthüllt

Ganze 73 Jahre und 140 Tage waren die Queen und Prinz Philip verheiratet. Gemeinsam haben sie ihre drei Kinder großgezogen, die Welt bereist und ein Imperium regiert. Bei jedem glücklichen Moment und in jeder Krise wusste die Königin stets, dass Prinz Philip an ihrer Seite war. Bis er am 9. April 2021 für immer die Augen schloss.

Auch interessant