Queen Elizabeth: Dramatischer Zusammenbruch wegen Prinz Harry

Was jetzt wieder passiert ist: Am 29. März findet in der Londoner Westminster Abbey ein Gedenkgottesdienst zu Ehren des verstorbenen Prinz Philip († 99) statt. Ein schwerer Gang für Elizabeth. Für die Monarchin soll es daher zunächst ein Lichtblick gewesen sein, bei dieser Gelegenheit endlich ihre Urenkelin Lilibet (9 Monate) kennenzulernen und Archie (2) wiederzusehen. Doch ein Sprecher von Harry ließ verlauten: "Der Herzog wird Ende März nicht nach Großbritannien zurückkehren, hofft aber, seine Großmutter so bald wie möglich besuchen zu können." Warum er abgesagt hat, erklärt er nicht. Die lange Anreise oder Sicherheitsbedenken können nicht der Grund sein, denn Harry hat andere Reisepläne: Nur zwei Wochen später wird der Prinz in die Niederlande reisen, um bei den "Invictus Games" dabei zu sein. Er ist Schirmherr der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten.

Harry sagt seiner Großmutter ab, aber nach Holland kann er reisen? Was für ein Affront gegen die Königin! Auf welcher Strecke ist Harry bloß das Herz verloren gegangen? Denkt er denn gar nicht an seine Oma, sondern immer nur an sich? Wie schäbig.