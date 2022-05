Queen Elizabeth: Prinz Charles soll die Krone nicht bekommen

Nachdem Prinz Charles bei der Rede zur Parlamentseröffnung erstmals in die Rolle seiner Mutter schlüpfte, wurden via "Social Media" eine Reihe von Stimmen laut, die darüber sprachen, dass sie noch nicht bereit für einen Thronwechsel sind. So wollen viele einfach nicht akzeptieren, dass die Queen immer mehr Aufgaben an ihren Sohn übergibt. Via "Twitter" heißt es: "Prinz Charles, der die Queen bei der Parlamentseröffnung vertritt bedeutet dabei zuzusehen, wie sich die Zukunft in Echtzeit abspielt." sowie "Ich bin nicht bereit dafür!" Autsch! Definitiv harte Worte, die so an Charles sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Wie es innerhalb der britischen Monarchie wohl weitergeht? Wir können gespannt sein!