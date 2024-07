Ralf Schumacher: Aus diesem Grund outete er sich ausgerechnet JETZT!

Ralf Schumacher (49) hat sich geoutet: Er liebt einen Mann! Am Sonntagabend ließ er die Bombe auf Instagram platzen: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schreibt der 49-Jährige zu einem Foto von ihm und seinem Freund, wie sie Arm in Arm den Sonnenuntergang anschauen. Mit seinem Partner Étienne soll der Ex-Rennfahrer bereits zwei Jahre zusammen sein, das Paar lebt zusammen in Südfrankreich und Südafrika.

Dass Ralf sich gerade vergangenen Sonntag für sein Coming-out ausgesucht hat, war kein Zufall! In einem Interview erklärt der 49-Jährige jetzt, was ihn dazu bewegt hat ...