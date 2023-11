Rapperin badmómzjay: Damit mischt sie nun die Deutschrap-Szene auf

Sie ist die Newcomerin in der deutschen Rapszene - badmómzjay schwimmt auf der Erfolgswelle und sahnte nicht nur bereits zwei Mal den Preis "Best German Act" bei den "MTV Europe Music Awards" ab, sondern platzierte sich 2021 mit ihrem ersten Album "Badmómz." direkt in den Top 10 der Charts und steuerte mit ihrer Single "Tu nicht so" im vergangenen Jahr sogar einen Song für den "FIFA 22"-Soundtrack bei. Auch in diesem Jahr will es die 21-Jährige wieder wissen und ließ nun durchsickern, wie sie mit ihrem neuen Song die Deutschrap-Szene aufmischen will.