Raúl Richter: Liebes-Comeback mit Vanessa Schmitt?

Eine Beziehungs-Comeback scheint es jedoch nicht zu geben. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, behielt das Ex-Paar jedoch für sich. Vanessa deutete aber an, dass ein Seitensprung des ehemaligen GZSZ-Darstellers der Grund sein könnte. Mit dem Schmerz umzugehen, fällt der Erzieherin da natürlich nicht leicht. Doch sie schaut nun wieder positiv in die Zukunft und verkündet: "Ich vertraue auf das Schicksal und auf das, was die Zukunft für mich bereit hält. Es wird schon alles seinen Sinn haben."

