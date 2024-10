Raúl Richter: Nach dem "Sommerhaus"-Eklat - Jetzt schießt er zurück!

Bei einer Fragerunde auf Instagram stellt Raúl klar: "Wenn es jetzt so rüberkommt, als ob ich alle angestachelt habe. Ich war ein bisschen der Laufbursche. Ich wollte, dass wir eine Sprache sprechen. Ich bin immer zu den Leuten hin und habe gefragt: 'Wen wählt ihr?' Ich habe aber nie gesagt: 'Ey, du wählst jetzt den!' Jeder konnte frei entscheiden." Auch die Vorwürfe, dass er und seine Freundin Vanessa Schmitt (28) andere gemobbt hätten, weist Raúl zurück. "Vanessa und ich haben niemanden gemobbt. Dass es Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten gibt, ist noch lange kein Mobbing!" Die beiden hätten von Anfang an gewusst, auf was für eine Sendung sie sich einlassen. "Der Fokus ist auf Streitereien und Beef. Deswegen gucken wir doch alle das Format. Man wird nicht immer so dargestellt, wie man wirklich ist. Sobald du was sagst, machst du dich immer angreifbar."