Raúl Richter: Nächster Schritt! So plant er die Zukunft mit Vanessa

Deshalb könnten sich die beiden auch in Zukunft gut vorstellen, an weiteren Formaten teilzunehmen – zusammen, aber auch getrennt voneinander. "Ich würde auch gerne das ein oder andere Format noch mitnehmen", gesteht Vanessa. "Zum Beispiel so etwas in Thailand", verrät sie vielsagend. "Oder etwas unter Palmen oder in einer Sala – wie 'Kampf der Realitystars'. Da gibt es einiges. Ob's dann letztendlich auch so passiert, weiß ich nicht. Es liegt nicht in meiner Macht", verkündet sie.

Auch Raúl hat Lust auf weitere Shows. "Ich hab Reality-Luft geschnuppert. Aber ich habe ja auch meine Anstellung als Schauspieler in der Serie. Mal gucken, wie das zeitlich geht. Aber ich bin offen für vieles – aber nicht für alles", erklärt er.