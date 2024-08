Raúl Richter: Im "Sommerhaus" 2024 nach Fremdgeh-Enthüllung – hält Liebe zu Freundin Vanessa?

Von 2014 bis Oktober 2016 war Raúl Richter mit seiner einstigen GZSZ-Kollegin Valentina Pahde zusammen. Rund zwei Jahre nach der Trennung lernte er seine jetzige Freundin Vanessa Schmitt in einem Burger-Restaurant in Berlin kennen, so lautet zumindest die Version des Schauspielers. Völlig unbekannt war die gelernte Erzieherin zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie trägt den Titel "Miss Tuning 2017" und moderierte ein Online-Motormagazin. Außerdem war sie zuvor mit Reality-TV-Star und Model Nico Schwanz zusammen. Die Beziehung der beiden ging nur wenige Monate vor dem Liebes-Outing mit Raúl Richter auseinander. Deshalb schließt Nico Schwanz auch nicht aus, dass der Schauspieler womöglich auch ein Grund für die damalige Trennung sein könnte. In einem Gespräch mit "Gala" zeigte er sich 2019 überzeugt, dass Vanessa und Raúl sich schon während seiner Beziehung Textnachrichten schrieben und sich eigentlich über Internet kennengelernt hätten. Ob da etwas dran ist? Unklar.

Sicher ist nur, seit 2018 gehen Raúl und Vanessa als Paar durchs Leben, auch wenn ihre Beziehung nicht immer gut lief.