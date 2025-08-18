Raúl Richter schlägt zurück und rechnet mit "Villa der Versuchung"-Kollegen ab
Für das Verhalten seiner "Villa der Versuchung"-Mitstreiter hat Raúl Richter absolut kein Verständnis. Im Netz rechnet er mit ihnen ab!
Raúl Richter hat sein persönliches Limit erreicht.
© Joyn / Michael de Boer
Wer hätte gedacht, dass es in so einer harmlosen Show wie "Villa der Versuchung" (seit dem 7. Juli immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn) so heftig krachen kann? Anstatt an einem Strang zu ziehen, machen die Kandidaten einander das Leben schwer. Einer, der davon so richtig die Nase voll hat, ist Raúl Richter (38). Im Netz teilt er heftig gegen seine TV-Kollegen aus ...
"Villa der Versuchung": Raúl ist fassungslos
Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob ihm das soziale Verhalten seiner Mitstreiter keine Angst macht. Der ehemalige GZSZ-Star findet deutliche Worte. "Ja, macht mir auch Angst. Ich habe immer die Hoffnung, dass nicht alles ganz so krass ist, wie es in so einer Show. Dass da auch viel Drama reingelegt und provoziert wird. Was die Leute dann im echten Leben hoffentlich nicht machen", klagt Raúl.
"Ein paar Charaktere können sich noch so sehr rausreden, aber da wurden Charakterzüge gezeigt und [da sind] Wörter gefallen, die ich nicht mal aussprechen würde, wenn ich auf Unterhaltung machen würde. Da glaube ich, dass der ein oder andere schon auch im Privaten schwer was aufzuarbeiten hat."
Auch andere Stars äußerten Kritik
Mit seiner Einschätzung steht der 38-Jährige nicht alleine da. Auch andere Stars wie Jasmin Herren (38) und Kevin Schäfer (35) haben im Netz schon heftig gegen ihre Co-Stars gefeuert. Man könnte fast meinen, dass die Show die fragwürdigsten Charakterzüge der Stars zum Vorschein bringt. Oder ist alles vielleicht doch nur ein schlauer Schachzug, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?