Raúl Richter & Sara Kulka: Anzeige - Jetzt muss die Polizei ermitteln!

In einer weiteren Story stellt Sara klar, dass sie in diesem Leben keine Freundschaft mit Raúl aufbauen wird. "Doch unser Austausch findet fernab der Kamera auf Augenhöhe statt. Wir können uns die Hand geben und sagen, dass wir einen guten Job gemacht haben", schreibt die 35-Jährige. Die Menschen, die sie und ihren "Villa der Versuchung"-Mitstreiter beleidigen, bezeichnet sie außerdem als "erbärmlich und bemitleidenswert".