Rebecca Mir: Aufruhr im Spanien-Urlaub! Dieses Bild ist ein Skandal

Im sexy Leo-Bikini posierte Rebecca am Strand. Lässig hat sie sich eine braune Strickjacke über die Schultern geworfen. "Wild thing you make my heart sing", schreibt sie zu dem Foto und zitiert damit eine Zeile aus dem Song "Wild Thing" von The Troggs. Doch die Fans sticht sofort ein anderes Detail ins Auge. Zwischen ihren Beinen baumelt etwas, das ein wenig an ein männliches Geschlechtsteil erinnert. "Was guckt da unten raus?", fragt sich eine Userin. Eine andere hat noch eine weitere interessante Idee: "Äh, da ist was zwischen den Beinen. Dachte erst, es wäre eine Eistüte." Was wirklich auf dem Bild ist? Beim genaueren Hinschauen ist ein anderer Badegast im Hintergrund zu sehen, der sich zufällig an der Stelle platziert hat. Alles also halb so schlimm...