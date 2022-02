Rebecca Mir: Eiskalt hintergangen! "Dieser Mann ist einfach das Böse!"

Rebecca ist stinksauer

"Ich hasse übrigens Christian Düren. Guck mal, wie der jetzt schon wieder lästert. Wir haben gerade Moderation gehabt zu den Hasans. Und den Namen habe ich erst richtig ausgesprochen und er so: 'Nee, nee. Das sind Franzosen'", erzählt Rebecca ihren Fans in ihrer Instagram-Story. Deshalb habe sie den Namen anschließend falsch ausgesprochen.

"Dieser Mann ist einfach das Böse. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken. Tu nicht so unschuldig. Diese Lache auch noch. Ich habe gerade beschlossen, dass ich ihm nie wieder ein Wort glauben werde. Guck mal, da lacht er. So ein kleiner...", poltert Rebecca. Zum Glück kann sie die Sache mit Humor nehmen. Ist ja auch nur halb so schlimm!

