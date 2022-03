Rebecca Mir & Massimo Sinató: Bitteres Babydrama

Offenbar gab’s eine Aussprache, die Krise schien überwunden – und nun folgte direkt die Riesen-Überraschung für Rebecca: Ihr Massimo verkündete völlig überraschend im gemeinsamen Interview, dass er möglichst schnell mit Baby Nummer zwei nachlegen will: "Also ich bin jederzeit bereit!" Und verschlug seiner Frau damit glatt die Sprache. Rebecca wirkte ein bisschen peinlich berührt, aber auch gerührt, lachte nervös und stammelte: "Ah ja, du bist bereit. Ich hab’s verstanden." Das klang ganz so, als wäre das Thema zwischen den beiden vorher noch gar nicht zur Sprache gekommen. Jedenfalls wirkte Rebecca total überrumpelt.

Denn eigentlich ist sie gerade superhappy mit ihrem Leben zwischen Mamasein und Arbeiten. Sie liebt ihren Job, wollte schon zwei Monate nach der Geburt ihres Sohns zurück vor die TV-Kameras. Ihren Kleinen nimmt sie fast überall mit hin, sogar zum Sport. Ob sie sich momentan ein zweites Kind überhaupt vorstellen kann? Zumal Massimo ganz offen zugibt, dass der Hauptanteil der Alltagspflichten an Rebecca hängen bleibt. "Also die Windeln wechseln… Ich gebe es zu: 70 Prozent sie, 30 Prozent ich." Immerhin lenkte er dann noch ein wenig ein: "Ich finde, man sollte das immer der Frau überlassen." Aber nachdem das Thema nun mal in der Welt ist, wird es ihn zumindest unbewusst wohl weiter verfolgen. Und damit auch Rebecca…