René Casselly & Kathrin Menzinger: Schock nach dem "Let's Dance"-Sieg!

In der Sendung, die von Andrea Kiewel moderiert wird, legten die beiden zwei leidenschaftliche Tänze aufs Parkett. Sein Cousin Ramon begleitet sie musikalisch. Am Ende wollten das Trio noch mit einer akrobatischen Nummer überraschen. Kathrin ließ sich in einem Spagat von den Cassellys in die Luft strecken. Doch dann verließen René plötzlich die Kräfte und seine Tanzpartnerin fiel kopfüber Richtung Boden. Glück im Unglück: Er fing sie in aller letzter Sekunde doch noch auf. Trotzdem sorgten sie mit der Aktion bei dem Publikum für einen ganz schönen Schreckmoment...

