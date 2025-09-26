Süße Revanche: Laura Maria Rypa überrascht ihre Fans

Auf Instagram teilte die zweifache Mama die Ankündigung zu Pietros großem Weihnachtsevent und schrieb: „Pietro spielt zu Weihnachten eine Show in Köln! Ich denke ich werde mit den Jungs auch vorbeischauen, vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch dort.“ Eine Geste, die nicht nur Fans überraschte, sondern auch zeigte: Laura stellt das Gemeinsame über das Getrennte.