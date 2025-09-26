Süße Revanche: Laura Maria Rypa überrascht ihre Fans
Trennung hin oder her – Laura Maria Rypa zeigt Pietro Lombardi öffentlich ihre Unterstützung!
Unerwartete Geste: Laura Maria Rypa revanchiert sich bei Pietro Lombardi.
© IMAGO / pictureteam
Auch nach dem Liebes-Aus sorgen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi immer wieder für Schlagzeilen. Statt öffentlicher Streitigkeiten setzen die beiden aktuell auf ein respektvolles Miteinander – sowohl als Eltern als auch als Prominente. Eine überraschende Aktion von Laura, macht deutlich, dass gegenseitige Unterstützung auch nach der Trennung möglich ist.
Revanche mit Herz
Auf Instagram teilte die zweifache Mama die Ankündigung zu Pietros großem Weihnachtsevent und schrieb: „Pietro spielt zu Weihnachten eine Show in Köln! Ich denke ich werde mit den Jungs auch vorbeischauen, vielleicht sieht man ja den ein oder anderen von euch dort.“ Eine Geste, die nicht nur Fans überraschte, sondern auch zeigte: Laura stellt das Gemeinsame über das Getrennte.
Pietro Lombardis „X-Mas Show“ in Köln
Am 17. Dezember verwandelt sich das Palladium in Köln in eine festliche Eventlocation. Pietros „X-Mas Show“ verspricht ein musikalisches Highlight mit Weihnachtssongs, seinen eigenen Hits und Special Guests. Angekündigt als „ultimatives Weihnachtserlebnis für die ganze Familie“, könnte es auch zu einem besonderen Abend für Laura und die gemeinsamen Kinder werden.
Von Düften zu Weihnachtsmusik: Gegenseitige Unterstützung
Lauras Post gilt gleichzeitig als kleine Revanche: Denn zuvor hatte Pietro öffentlich ihre erfolgreiche Parfum-Marke „LAMARIA“ unterstützt. Pietros Werbung dafür zeigte, dass er trotz Trennung noch hinter ihr steht. Nun gibt Laura diese Unterstützung zurück und beweist, dass ihre Beziehung auf gegenseitigem Respekt basiert.
Respekt trotz Trennung
Die gemeinsame Vergangenheit der beiden war nicht frei von Schlagzeilen und Konflikten. Umso bemerkenswerter ist es, dass Laura und Pietro inzwischen einen Weg gefunden haben, harmonisch miteinander umzugehen – nicht nur zum Wohl ihrer Kinder, sondern auch im öffentlichen Leben.