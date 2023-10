Richard Moll: Der Schauspieler ist tot!

Seit den 80er Jahren war Richard nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Er spielte in Filmproduktionen wie "Versprochen ist Versprochen" an der Seite von Arnold Schwarzenegger, der Horrorkomödie "Scary Movie 2" und "Trabbi goes to Hollywood" mit Thomas Gottschalk. Seinen wohl größten Erfolg feierte der Schauspieler jedoch in der Sitcom "Harrys wundersames Strafgericht". 190 Folgen verkörperte Richard die Rolle des Gerichtsdieners Bull Shannon. Außerdem machte er sich als Synchronsprecher (u.a. sprach er in den Zeichentrick-Adaptionen die Stimmen von Batman und Spider-Man) einen Namen. Doch jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen.