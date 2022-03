Hailey Bieber: Für ein Baby mit Justin riskiert sie ihr Leben

Albtraum beim Frühstück: Während Hailey letzte Woche noch gemütlich mit Justin Bieber am Küchentisch zusammensaß, wurde ihr plötzlich ganz anders … "Ich bekam Schlaganfall-ähnliche Symptome", berichtete die 25-Jährige. Welche Symptome sie genau hatte, erzählte Hailey nicht – aber typischerweise gehören Lähmungen, Sehstörungen und starke Kopfschmerzen dazu. Hailey tat das Richtige, ließ sich sofort ins Krankenhaus bringen! Dort fanden die Ärzte "ein kleines Blutgerinnsel in meinem Hirn, das einen kurzzeitigen Sauerstoffmangel verursachte", so die 25-Jährige. Zwar löste sich der Thrombus ohne ärztlichen Eingriff von selbst und Hailey geht es wieder gut – doch der Schock sitzt tief, auch bei Justin: "Es war wirklich beängstigend! Aber Hailey ist stark", so ihr Ehemann bei seinem Konzert in Denver, Colorado.