Robert Geiss: Doch kein Fernseh-Profi? Missgeschick im Live-TV sorgt für Verwirrung

Carmen bringt es auf den Punkt: "Robert gibt es zwar nicht gerne zu, aber wenn du dich im Live-Fernsehen blamierst, kannst du es nicht zurücknehmen, leider." Und genau das passiert: Kaum hat Robert das Mikrofon in der Hand, scheint er auf einmal nicht mehr recht zu wissen, was er damit anfangen soll. Statt ins Mikro zu sprechen, beginnt er plötzlich, frei drauf loszureden. Der Sky-Moderator reagiert mit Humor: "Ich denke, du bist ein Fernsehprofi." Robert nimmt den Seitenhieb gelassen auf und erwidert gewohnt schlagfertig: "Nein, Fernsehprofi bin ich ja noch nicht. Ich muss mich erstmal an so ein Mikrofon gewöhnen. Wie so ein Vibrator in der Hand, weißt du?"Trotz des holprigen Starts gelingt es Robert, das Interview fortzusetzen, welches laut Carmen am Ende "kurz und schmerzlos" verlief. Die Zuschauer dürften sich allerdings weniger an die eigentlichen Inhalte dessen erinnern, sondern vielmehr an den lustigen Fauxpas des TV-Millionärs.