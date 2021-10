Robert Geiss: Schlimm, was jetzt ans Licht kommt!

"Papa schaut jeden Monat die Kontoauszüge von Shania an", offenbart Davina nun gegenüber "RTL". Sie ergänzt: "Wir dürfen auch nicht alles kaufen." Bringen die beiden Geissens-Töchter ihre Karten dennoch mal zum Glühen, fragt Robert ganz genau nach: "Wo war das, was war das, was hast du da ausgegeben?" So ist Davina auch froh, dass sie seit ihrem 18. Geburtstag selbst über ihr Geld verfügen kann - zum Leidwesen allerdings von Robert: "Das nervt ihn auch, dass er jetzt nicht mehr gucken kann, wie viel Geld ich noch habe, wo ich das Geld ausgebe. Jetzt hat er nur noch die Kontrolle über meine Schwester." Doch warum betreibt Robert dieses Tamtam? Der Mann von Carmen Geiss hat darauf eine eindeutige Antwort: "Weil man so viel schlechte Erfahrung gemacht hat mit Leuten, die einem, im wahrsten Sinne des Wortes, das Geld stehlen. Sogar meistens immer mit besten Freunden." Genau davor will Robert seine Töchter bewahren...