Robert Geiss' "zu dick"-Spruch: Psychologe verrät - Das geht zu weit!

Kinder- und Jugendpsychotherapeut Dr. Christian Lüdke verrät gegenüber "Bild", welch einen Schaden so eine Aussage bei Kindern anrichten kann: "So etwas sollten Eltern niemals zu ihren Kindern sagen. Der Körper ist gerade bei Heranwachsenden ein wichtiger Teil der Identität. Durch solche Bemerkungen fühlen sie sich erniedrigt."

So könne es, gerade bei heranwachsenden Mädchen, schnell zu einer Essstörung kommen. "Entweder futtern sich die Kinder erst recht ein Fettpolster an, um praktisch die Seele vor den Schmerzen zu schützen. Oder sie wollen ihren ungeliebten Körper verlassen und machen sich extrem dünn.", erklärt der Experte. So etwas in die Richtung drohte Shania bereits an: Als die Familie zu Mittag gegessen hatte, kündigte Shania an, wegen der Bemerkung ihres Vaters in den Hungerstreik treten zu wollen: "Ich will nichts essen für diese Woche. Bis ich dann ins Krankenhaus muss und die mich künstlich ernähren."

Der Spruch von Robert Geiss ging dieses Mal definitiv zu weit. Bleibt zu hoffen, dass er bei Shania schnell in Vergessenheit gerät...

