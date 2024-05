Robert & Carmen Geiss: Ist ihre Ehe nur Fassade? Jetzt spricht Carmen Klartext

Im Gespräch mit "BILD" hat die gesamte Familie Geiss verraten, mit welchen Vorurteilen sie in ihrem Leben im Rampenlicht konfrontiert sind. Carmen spricht ganz offen an, was sie über die Jahre zu hören bekommen hat: "Also, am Anfang haben sie echt gedacht, wir sind gecastet worden. Die Kinder sind nicht unsere und wir sind gar nicht zusammen. Das war ein Vorurteil, das ging ein bisschen länger".

Auch Robert Geiss plaudert aus, dass das Thema Geld immer wieder ein Vorurteil wäre, ebenso wie die Frage, ob sie wirklich so authentisch sind, wie sie sich im Fernsehen geben. "Wir wären gescripted, wir wären Schauspieler", seien Vorwürfe gewesen.

Die Schattenseiten der Öffentlichkeit haben auch die beiden Sprösslinge Davina und Shania zu spüren bekommen. Davina Geiss erzählt im Interview, welchen Vorurteilen sie begegnet: "Viele kommen zu uns und sagen: 'Ihr seid eigentlich voll bodenständig, das hätten wir nicht gedacht!'" Schwester Shania ergänzt eine weitere Aussage: "Ihr seid viel netter, als man denkt"

Für Robert Geiss steht jedenfalls fest: "Wir sind so, wie wir sind!" Und daran ändern wohl auch die Vorurteile nichts!