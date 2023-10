Roland Kaiser: Flucht nach Sylt! Er will dem Schmerz entkommen

Was kaum jemand weiß: Seit ein paar Jahren besitzt der Schlagersänger mit seiner dritten Ehefrau Silvia ein Haus in Morsum. Doch sie ist nicht die erste Frau, mit der er sein Leben auf der Insel teilt. Denn auch die Liebes- und Leidensgeschichte mit Schauspielerin Anja Schüte (Hochzeit 1990, Scheidung 1995) spielte sich auf Sylt ab. Dabei begann das Glück der beiden mit einer fast magischen Begegnung. Ein Blick an einer Ampel, ein schicksalhaftes Wiedersehen. Die Geburt des gemeinsamen Sohnes Hendrik, die Hochzeit – und schließlich ein Roland, der sich zu Hause kaum noch blicken ließ. Die große Liebe zerbrach. Ein hässlicher Streit wurde in aller Öffentlichkeit ausgetragen. Er betrog sie, sie flüchtete in die Arme eines anderen. Sylt wurde zur Arena der beiden Kampfhähne. Mit vielen Tränen, vielen Verletzungen – bis alles in Scherben lag und nichts mehr zu kitten war.