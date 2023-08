Roland Kaiser: Jubelnews für den 71-Jährigen!

Auf Instagram bedankt sich der 71-Jährige nun bei seinen Fans für die Resonanz und kündigt weitere Tour-Termine an: "Ich bin von eurer unglaublichen Fan-Resonanz anlässlich meiner im Sommer 2024 stattfindenden Jubiläumstournee überwältigt! Aus diesem Grund haben mein Team und ich uns entschlossen, Zusatzshows für euch vorzubereiten.", schreibt Roland Kaiser zu seinem Post. Ganze vier Konzerte wird der Sänger zusätzlich spielen. Seine Fans sind ganz aus dem Häuschen und freuen sich in den Kommentaren über die freudigen Nachrichten: "Könnte mir wahrscheinlich weitere 258 Konzerte reinziehen und hätte immer noch nicht genug.", schreibt ein Fan.

Die Tour startet am 26. Mai 2024 in Bad Segeberg. Am 16. und 17. August wird Roland Kaiser mit einem Doppelkonzert in der Waldbühne Berlin seinen Tour-Abschluss feiern.