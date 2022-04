Roland Kaiser & Maite Kelly: Er macht es offiziell! Sie hat sein Herz erobert

Bei der großen "Giovanni Zarrella"-Show am vergangen Wochenende schwelgte Roland in Erinnerungen und sprach unter anderem ganz unverblümt darüber, wie er und Maite damals zueinander fanden: "Sie war zu Gast bei einem Konzert von mir und kam hinterher und sagte: 'Kann ich mit dir mal offen reden?' Ich sage: 'Natürlich.' - 'Das fand ich ganz gut, das Konzert, aber deine Songs gefallen mir nicht mehr so gut.' Ich sage: 'Und was soll ich jetzt machen?' - 'Du musst mich schreiben lassen, dann wird es besser.' Ich sage: 'Okay.'"

Roland ergänzt: "Nach zwei Wochen ruft sie mich an, sonntags morgens, halb acht: 'Hier ist die Maite!' Ich sage: 'Es ist halb acht.' - 'Warte, ich habe einen Riesenhit für dich!' Ich sage: 'Es ist halb ...' - 'Egal, du hörst jetzt zu', und fing an zu singen 'Warum hast du nicht nein gesagt, es lag allein an dir.' Ich sage: 'Maite, machen wir ein Demo? Das wird ein Riesending!'" Und die beiden sollten Recht behalten! 2014 gingen sie mit ihrem Hit durch die Decke und feierten einen Mega-Erfolg nach dem anderen! Ob Roland und Maite uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein!