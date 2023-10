Roland Kaiser & Tochter Annalena: Jetzt fliegen die Fetzen!

"Ich habe einen Dickkopf. Ich würde sagen, sie hat einen Dickkopf. Wir haben vielleicht beide einen. Aber ich glaube, dass ich etwas biegsamer bin", verrät der Schlagerstar schmunzelnd. "Sagen wir es so: Anna und ich wissen beide, was wir wollen. Wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, können wir uns auch mal richtig in die Wolle kriegen."

Und das passiert bei ihnen übrigens nicht nur, wenn es um private, sondern auch, wenn es um berufliche Themen geht. Denn auch da sind Vater und Tochter verbunden! Annalena hat sich inzwischen nämlich ebenfalls in der Musikbranche einen Namen gemacht. Mit einer Künstleragentur, die sie gemeinsam mit Papa führt. Roland verrät: "Sie ist im Grunde meine Chefin." Klar, dass es da dann auch mal kracht. Wie Vater und Tochter Unstimmigkeiten lösen? "Das diskutieren wir aus. Und immer mit Anstand, Stil und Vernunft. Wir suchen dann gemeinsam einen Kompromiss", so der Sänger. Ja, so ist das nun mal, wenn es heißt: Ein Dickkopf kommt selten allein.