RTL-Hammer: Kultshow wird nach 15 Jahren aus dem Programm geschmissen!

"Das Supertalent" erreichte teilweise nur 5 Prozent Marktanteil noch - ein bitterer Wert für die Show, welche früher total erfolgreich war. RTL zieht nun die Notbremse und lässt die Show dieses Jahr pausieren - das hat es so in 15 Jahren bisher noch nie gegeben. "'Das Supertalent' wird in diesem Jahr pausieren", kündigte RTL-Geschäftsführer Henning Tewes im Interview mit "DWDL" an.