Rudi Carrell: Liebes-Beichte von Witwe Simone!

Es war ein harter Schicksalsschlag für Simone, als sie ihren Mann Rudi Carrell verlor. Gegenüber "Schöne Woche" sprach sie nun darüber, ob sie an ein Leben nach den Tod glaubt. "Ich glaube schon an Zufälle und Schicksale und dass es da oben vielleicht eine Macht gibt, aber ich bin nicht gläubig", erzählt sie im Interview. Und der Glaube an den Himmel, in dem möglicherweise ihr verstorbener Ehemann wartet, offenbart eine große Sehnsucht bei der Witwe: "Die Vorstellung ist sehr schön. Natürlich würde ich Rudi sehr gerne wieder im Himmel treffen, und auch meinen verstorbenen Hund." Denn war der Tod ihres Mannes war für Simone Carrell nicht der einzige Verlust. Nach diesem schmerzlichen Erlebnissen adoptierte die Buchautorin den Labrador Larry aus dem Tierschutz. Doch auch diese Liebe ist nun Geschichte. "Larry ist inzwischen gestorben. Er war fast 15 Jahre alt und fehlt mir sehr. Ich gehe jetzt alleine durchs Leben", meint sie traurig.

Ist das Herz von Simone Carrell derartig gebrochen, dass es sich nicht für einen neuen Mann an ihrer Seite öffnen kann? "Ich halte es wie Picasso: Man soll nicht suchen, man muss finden. Rudi und ich haben uns damals gefunden. Auch wenn es aufgrund des Altersunterschiedes eine ungewöhnliche Liebe war, so war es doch eine ganz besondere. Nach Rudi kann für mich nicht mehr viel kommen. Ich glaube, ich würde mir eher einen neuen Hund ins Haus holen als einen neuen Mann", gesteht sie offen gegenüber "Schöne Woche".