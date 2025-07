Daniela Büchner: Offen wie nie spricht sie über ihren verstorbenen Mann Yılmaz Karabaş

Bisher hat sie nur wenig über diese Zeit gesprochen, doch in ihrer Reality-Doku "Diese Büchners" wagt sie nun eine Reise in die Vergangenheit. Zusammen mit ihren Kindern ist sie in die Türkei geflogen, an den Ort, an dem ihr altes Leben stattgefunden hat. Mit InTouch Online hat sie nun exklusiv über diese Reise und den schweren Verlust gesprochen.