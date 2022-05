Rúrik Gíslason & Valentina Pahde: Jetzt besteht kein Zweifel mehr!

Für ihre Anhänger ist die Situation klar. Die beiden sind zusammen unterwegs gewesen! In den Kommentaren unter Valentinas Post häufen sich Kommentare, wie "Rurik ist ein wunderbarer Fotograf" oder "Was n Zufall, dass auch Rurik vor einem schwarzen SUV posiert. Viel Spaß euch beiden." So so, da müssen die beiden in Zukunft wohl besser aufpassen, wenn sie ihre Liebe weiterhin geheim halten wollen, denn ihren Fans entgeht absolut nichts!

Aber im Verstecken sind die beiden bekanntlich sowieso nicht die Besten. Wo sie schon gemeinsam erwischt wurden, erfährst du im Video: