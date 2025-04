Samira Yavuz: Neuanfang nach dem Neuanfang! Es ist offiziell

Samira Yavuz will es nach der Trennung von Serkan noch einmal alleine wissen. Anstatt ihren gemeinsamen Podcast weiterzuführen, zieht sie einen radikalen Schlussstrich. Am 1. April erschien die letzte Folge "BADASS statt SAD ASS - Trennungstalk mit Samira" mit dem Titel "It's time to say goodbye". Diese besiegelte das Ende ihres gemeinsamen Projekts. "Ich finde es krass, dass jetzt genau mit dieser Folge diese Ära so abgeschlossen wird und ich dieses Buch jetzt wirklich schließe", wird Samira in der Folge sentimental.