Serkan Yavuz & Samira Klampfl: Jaa, das "Bachelor in Paradise"-Baby ist da!

Doch nicht nur Samira findet rührende Worte zu ihrem kleinen Wunder, auch Papa Serkan kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und schreibt zu seinem Post unter anderem: "Wenn ich dich so ansehe, sehe und spüre ich etwas was ich nicht beschreiben und in Worte fassen kann! Endlich bist du da mein Engel, gesund und wohlauf und das ist das wichtigste". Auch verrät er was es mit dem besonderen Namen der Kleinen auf sich hat: "Herzlich willkommen auf dieser Welt „Nova Skye Sya“ dein Name hat für uns ganz viel Bedeutung, weil in deinem Namen auch die unendliche Liebe, das Kennenlernen und die Reise zu deiner Mutter widerspiegelt , DIE LIEBE die genauso grenzenlos ist wie zu DIR - Nova". Einfach nur Zucker!

