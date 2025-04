Sandra Sicora & Paulina Ljubas: Nach Versöhnung – Jetzt eskaliert das Eifersuchtsdrama!

Noch in derselben Nacht kommt es zur Konfrontation. Paulina spricht Tommy auf die Situation an und ihre Eifersucht wird immer deutlicher. Sie gesteht: "Frieden in allen Ehren. Ich muss sagen, heute fand ich jetzt schon ein bisschen extrem!" Sie hat das Gefühl, dass Sandra zu sehr die Nähe zu Tommy sucht und dass die Grenzen langsam verschwimmen.

Emotional fügt sie hinzu: "Ich will ja wirklich friedlich sein, aber es fällt mir schwer!" Die Vorschau auf die nächste Folge zeigt bereits, wie tief die Situation Paulina trifft: Tränenüberströmt liegt sie später in Tommys Armen und gesteht ihre Angst, dass sie für ihn nicht so eine gute Partnerin sei wie Sandra. Wie wird Tommy darauf reagieren? Bleibt der Frieden zwischen Sandra und Paulina oder eskaliert das Drama endgültig? Die Antwort gibt es in der nächsten Folge von "Couple Challenge" am 9. April vorab auf RTL+!