Sandy Meyer-Wölden: Erster Liebes-Auftritt mit Alex! Und sie sprechen schon über Kinder

Auf diesen Moment haben die Fans gewartet! Endlich haben Sandy Meyer-Wölden (41) und ihr neuer Freund Alexander Müller ihre Liebe offiziell gemacht. Ihren ersten gemeinsamen Pärchen-Auftritt haben die beiden bei dem Charity-Event "Tribute to Bambi" in Berlin hingelegt. Auf dem roten Teppich zeigen die beiden sich sehr vertraut, er legt ihr immer wieder sanft den Arm um die Taille. Und während Sandy bis über beide Ohren strahlt, wird schnell klar: Ja, sie ist so richtig verliebt!