Sara Kulka: Drogen, Kindheit & Traumata - Ihre ganze schlimme Geschichte

Wer ihr leiblicher Vater ist, wisse sie nicht. Ihre Mutter habe sie mit gerade einmal 17 bekommen, sie sei vor allem bei ihrer Oma in Polen aufgewachsen. "Meine Mutter konnte mich nicht lieben, denn ich bin durch eine Vergewaltigung entstanden", gibt Sara preis. Ihre Mama habe noch ihr Leben leben wollen und sei fast nie da gewesen. "Ich hatte eine ganz, ganz krasse Horror-Kindheit. Ich habe mit 11 angefangen zu rauchen, mit 12 zu kiffen, mit 13/14 mit Ecstasy und Speed – und mit 15 war ich schon Crystal-Meth-abhängig", so die schockierende Beichte des Ex-GNTM-Stars.