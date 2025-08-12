"Villa der Versuchung": Heftiger Streit eskaliert – Kandidatin fliegt sofort raus
In der "Villa der Versuchung" spitzt sich ein Konflikt dramatisch zu – am Ende muss eine Kandidatin ihre Koffer packen und die Show verlassen.
Jasmin Herren spricht offen über ihre Geldsorgen.
Es hätte ein sonniger, friedlicher Nachmittag werden können, doch in der "Villa der Versuchung" sind stille Momente selten. Statt Harmonie am Pool gab es in Folge 6 jede Menge Vorwürfe und persönliche Angriffe, die schließlich in einem Rauswurf gipfelten. Für die verbliebenen Promis blieb am Ende nicht nur ein angespanntes Klima, sondern auch ein deutlich geschrumpfter Gewinnertopf.
Jasmin Herren legt ihre Geldsorgen offen
Während die Bewohnerinnen und Bewohner über ihre Beweggründe für die Teilnahme sprechen, öffnet sich Jasmin Herren (46) wie selten zuvor. "Ich bin hier die Einzige, die am Arsch ist", gesteht sie offen. Der Grund: Die Sängerin habe ihrem 2021 verstorbenen Ehemann Willi Herren nicht nur 128.000 Euro finanziert, sondern auch über zwei Jahre hinweg Unterhalt für seine Kinder gezahlt, "die nicht meine sind". Willi sei zudem "insolvent" gewesen und habe "Geld aus dem Schrank genommen und in der Gegend verteilt".
Die Offenheit sorgt bei den meisten Mitbewohnern für Mitgefühl – doch nicht bei allen.
Brenda Brinkmann zieht sich den Zorn der Villa zu
Vom Pool aus mischt sich Brenda Brinkmann (21) ein: "Das glaubt ihr doch nicht, oder?", ruft sie empört. Für Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) ein Affront. Jimi bezeichnet die Bemerkung als "asozial" und wirft ihr vor: "Du hast dich gerade sehr ins Aus geschossen bei mir."
Schnell wird klar, warum Brenda so reagiert: Sie ist die beste Freundin von Alessia Herren, der Tochter von Willi Herren – und die hat mit Jasmin seit Langem ein zerrüttetes Verhältnis. "Die Tochter hasst mich, deswegen hasst sie mich auch", kommentiert Jasmin nüchtern.
Die Gewinnsumme wird immer kleiner
Nicht nur im Streit, auch in den Spielen polarisiert Brenda. Beim "Machtspiel" investiert sie 1.000 Euro aus der Gruppenkasse für eine zweite Chance – ein Schachzug, der den ohnehin knappen Gewinn weiter schmelzen lässt.
Später beim "Kopfgeld-Spiel" müssen alle Promis ihr Startguthaben von 20.000 Euro verteidigen. Dabei ist Brenda das Hauptziel von Jimi und Jasmin. Beide treffen mehrfach ihr Spielfeld, und die Stimmung kocht erneut hoch. Jasmin wirft Brenda vor: "Du hast mir gesagt, ich lüge, du bist stolz darauf zu manipulieren und du bist stolz darauf, dass du lügst." Brenda kontert bissig: "Den Namen Herren hast du auch nicht verdient! Du bist keine Herren, du hast dich einfach nur reingeheiratet!"
Brenda muss die Show verlassen
Am Ende der Folge folgt die Abrechnung: Bei der Nominierung erhält Brenda eine Stimme nach der anderen – zu viele, um bleiben zu können. Ihre späte Selbstkritik ("Ich weiß, dass ich manchmal unter die Gürtellinie gehe (...) Daran werde ich arbeiten") kann das Blatt nicht mehr wenden.
Die übrigen Promis blicken nun nicht nur auf eine deutlich verkleinerte Gruppe, sondern auch auf einen Gewinnertopf von nur noch 56.650 Euro. Moderatorin Verona Pooth (57) versucht, Optimismus zu verbreiten: "Es lohnt sich immer noch zu gewinnen! Haltet durch!"
Neue Folgen von "Villa der Versuchung" laufen montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und sind danach kostenlos auf Joyn abrufbar.