"Villa der Versuchung": Heftiger Streit eskaliert – Kandidatin fliegt sofort raus

Während die Bewohnerinnen und Bewohner über ihre Beweggründe für die Teilnahme sprechen, öffnet sich Jasmin Herren (46) wie selten zuvor. "Ich bin hier die Einzige, die am Arsch ist", gesteht sie offen. Der Grund: Die Sängerin habe ihrem 2021 verstorbenen Ehemann Willi Herren nicht nur 128.000 Euro finanziert, sondern auch über zwei Jahre hinweg Unterhalt für seine Kinder gezahlt, "die nicht meine sind". Willi sei zudem "insolvent" gewesen und habe "Geld aus dem Schrank genommen und in der Gegend verteilt".