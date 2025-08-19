"Villa der Versuchung": SIE holt sich den Sieg!
SIE konnte sich am Ende durchsetzen! Das große Finale von "Villa der Versuchung" bringt die langersehnte Entscheidung! Nach einer emotionalen Abrechnungs-Zeremonie steht endlich fest, wer die restliche Gewinnsumme mit nach Hause nehmen darf.
Verona Pooth moderiert die "Villa der Versuchung". Sie verkündet nach jeder Folge nicht nur die verbleibende Gewinnsumme, sondern beantwortet auch die Fragen: Wer ist raus, wer ist noch dabei?
Gleich zu Beginn von "Villa der Versuchung" ging es heiß her. Schnell war klar, dass man sich in dieser Show lieber Freunde machen sollte. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden am Ende selbst, wen sie in der Abrechnungszeremonie am Ende der Folgen nach Hause schicken wollen. Zuerst wird der Kassensturz gemacht, dann wird reihum gewählt. Die "Kosten" des rausgewählten Promis werden am Ende ebenfalls von der Gewinnsumme abgezogen.
Gut also, dass die Kandidaten einen Einfluss auf ihren "Wert" haben. Bei den Spielen können sie sich beweisen. Das Ergebnis: Jedem wird ein "Kopfgeld" zugewiesen – wer "null Euro wert" ist oder am unteren Ende des "Preissegments", fliegt besonders schnell.
Folge 1: Wer ist raus?
Start-Gewinnsumme: 250.000 Euro
Ausgaben: 60.510 Euro
Verbleibend nach Folge 1: 189.490 Euro
Schon in der ersten Folge wird klar: In dieser Show wird mit harten Bandagen gekämpft. Mehrere Kandidat:innen sind nach Zuweisung ihrer Kopfgelder "null Euro wert" und somit am stärksten gefährdet, denn ihr Rauswurf wäre kostenlos.
Trotzdem fliegt niemand raus! Beim ersten Voting kommt es zum Gleichstand:
Raúl Richter: 7 Stimmen
Ronald Schill (wird oft "Roland" genannt): 7 Stimmen
Moderatorin Verona Pooth ist überrascht: "Was machen wir jetzt?" Ihre Entscheidung: "Ihr bleibt beide."
Doch für die anderen ist klar: Sie haben ihre Favoriten nicht loswerden können.
Folge 2: Wer ist raus?
Start-Gewinnsumme: 189.490 Euro
Ausgaben: 69.920 Euro
Verbleibend zu Beginn der Abrechnungszeremonie in Folge 2: 119.570 Euro
In der zweiten Folge dreht sich das Spiel weiter – und erstmals muss wirklich jemand gehen!
Diese vier Stars waren immun:
Brenda Brinkmann (u.a. "Beauty & the Nerd")
Gigi Birofio (26)
Kate Merlan (37)
Kevin Schäfer (35, "Prince Charming")
Sie durften zwar mit abstimmen, konnten aber nicht selbst rausgewählt werden.
Wer war besonders günstig rauszuschmeißen?
Ronald Schill (66): 2.000 Euro
Sara Kulka (34): 2.000 Euro
Manni Ludolf (62): 5.000 Euro
Raúl Richter war inzwischen "wertvoller" geworden: 20.000 Euro
Die Entscheidung:
Wieder ein Dreifach-Gleichstand – je 4 Stimmen für:
Ronald Schill
Steven "Seven" Graf Bernadotte (38)
Bettie Ballhaus (47, Erotikmodel)
Georgina Fleur (35) trifft die Entscheidung – und eliminiert Bettie Ballhaus: "Liebe Betti, es tut mir wirklich leid, wir hatten am wenigsten zu tun. Sieh es als Erlösung."
Bettie bricht in Tränen aus – und geht nicht ohne einen letzten Auftritt.
Ihr Kopfgeld (5.000 Euro) wird vom Gesamtgewinn abgezogen. Doch dann folgt der Höhepunkt: "Ihr wollt Unterhaltung!", ruft Bettie, greift sich eine Champagnerflasche für 5.000 Euro
und schüttet sie in den Pool.
Verbranntes Geld in Folge 2: 79.920 Euro
Neuer Kontostand: 109.570 Euro
Wer ist nach Folge 2 noch dabei?
Noch im Spiel sind:
Gigi Birofio
Kate Merlan
Manni Ludolf
Jasmin Herren
Brenda Brinkmann
Steven Graf Bernadotte
Ronald Schill
Kevin Schäfer
Ob der nächste Exit genauso spektakulär wird? Folge 3 verspricht neue Allianzen, neue Spiele und neue Dramen!
Folge 3: Wer ist raus?
Georgina Fleur (35) versetzte ihr bei der Nominierung den Gnadenstoß: Kate Merlan muss in der dritten Folge ihre Koffer packen!
Ihr Fazit: "Bei einigen Leuten habe ich das niemals kommen sehen", sagt sie geknickt und ist sich sicher: "Georgina hat natürlich alle gegen mich aufgehetzt!"
Folge 4: Rauswurf für Gigi und Ronald
Während in Folge 1 niemand gehen musste, traf es in Folge 4 gleich zwei Promis:
Gigi Birofio (26)
Ronald Schill (66)
Der erste wurde nach dem Spiel von Georgina und Patricia rausgekegelt, Ronald Schill wiederum bekam bei der offiziellen Abrechnungszeremonie die meisten Stimmen.
Und die Gewinnsumme? Die ist auf magere 93.150 Euro abgesackt!
Folge 5: Wer ist raus?
In Folge 5 muss Georgina Fleur (35) ihre Koffer packen. Um sie loszuwerden, haben ihre Promi-Kollegen tief in die Tasche gegriffen und 10.000 Euro gezahlt. Grund dafür ist vor allen Dingen auch der Zoff um die Pizza! Im Raum der Versuchung hat die gebürtige Heidelbergerin sich ganze fünf Stücke à 300 Euro gegönnt! Auch der heftige Streit mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat am Ende dafür gesorgt, dass ihre Mitstreiter sie nicht mehr in der Villa haben wollten. Den Rauswurf findet Georgina "absolut unfair", wie sie im Anschluss gesteht. Und plötzlich kullern die Tränen! Doch an der Entscheidung lässt sich jetzt natürlich nichts mehr ändern ...
Jetzt kämpfen die restlichen Promis um die Gewinnsumme, die mittlerweile nur noch bei 77.100 Euro liegt.
Folge 6: Brenda muss ihre Koffer packen
Kaum ein Star hat in der "Villa der Versuchung" für so viel Ärger gesorgt, wie Brenda Brinkmann. In der sechsten Folge der Sendung bekommt sie die Quittung und wird von ihren TV-Kollegen aus der Villa gewählt. "Offensichtlich bin ich hier die größte Konkurrenz", sagt sie vor ihrem Rauswurf noch ganz selbstbewusst. "Hier wurde wieder richtig schön Hetze betrieben." Doch umstimmen lässt sich davon keiner. Gleich sechs Promis entscheiden sich dafür, sie aus der Villa zu kicken. Ihr Kopfgeld (5.000 Euro) wird vom Gesamtgewinn abgezogen. Somit bleiben am Ende noch 56.650 Euro übrig.
Folge 7 auf RTL+: Zwei Lieblinge fliegen raus
Eliminierungs-Hammer in Episode 7. Diesmal trifft es einen der beiden selbsternannten Schatzmeister: Jimi Blue Ochsenknecht.
Nachdem dieser in Folge 6 noch mit am Rauswurf von Brenda Brinkmann beteiligt war, die durch ihren Zoff mit Jasmin Herren in Ungnade gefallen war, geht es dem 33-Jährigen jetzt selbst an den Kragen!
Dramatische Hintergründe hat das nicht, Jimi ist für fünf seiner Mitstreiter schlicht und einfach die naheliegende Wahl. "War schon 'ne schöne Zeit, muss ich sagen!", verabschiedet er sich unter Tränen. Am meisten gönne er Sara Kulka und Jasmin Herren den Sieg.
Nicht der einzige Rauswurf in Folge 7! Auch Kevin Schäfer muss gehen. Auch dieses Aus verläuft friedlich. Von Flirt-Partner Pául Richter gibt es sogar einen Schmatzer auf die Wange. "So 'nen schönen Abschied hatte noch keiner!", resümiert Kevin.
Der Jackpot liegt jetzt bei mageren 30.600 Euro!
Folge 8: SIE gewinnt im großen Finale!
Achtung, der nachfolgende Absatz verrät, wer die Sendung gewinnt!
Im Dreikampf zwischen Sara Kulka, Jasmin Herren und Patricia Blanco kristallisierte sich schnell heraus, dass Patricia im Rennen um den Sieg keine Chance mehr hat. Zwischen Sara und Jasmin bleibt es dagegen bis zur letzten Stimme maximal spannend. Schauspieler Raúl Richter hat die Entscheidung in der Hand und entscheidet sich am Ende für Jasmin. "Ich gönne dir das von Herzen, diese letzte Stimme und ich gönne dir den Sieg", sagt er lächelnd. Mit Raúls finaler Stimme sichert sich Jasmin Herren den Gesamtsieg.
Gestartet hatten die Stars mit 250.000 Euro im Jackpot. Nach zahlreichen Luxus-Ausgaben bleiben am Ende 9.199 Euro übrig. Der vergleichsweise kleine Betrag trübt Jasmins Freude nicht: Die Kölnerin ist überglücklich und verdrückt im Jubel die ein oder andere Freudenträne. Herzlichen Glückwunsch!
