Kaum ein Star hat in der "Villa der Versuchung" für so viel Ärger gesorgt, wie Brenda Brinkmann. In der sechsten Folge der Sendung bekommt sie die Quittung und wird von ihren TV-Kollegen aus der Villa gewählt. "Offensichtlich bin ich hier die größte Konkurrenz", sagt sie vor ihrem Rauswurf noch ganz selbstbewusst. "Hier wurde wieder richtig schön Hetze betrieben." Doch umstimmen lässt sich davon keiner. Gleich sechs Promis entscheiden sich dafür, sie aus der Villa zu kicken. Ihr Kopfgeld (5.000 Euro) wird vom Gesamtgewinn abgezogen. Somit bleiben am Ende noch 56.650 Euro übrig.