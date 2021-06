Sarafina Wollny: 30 Kilo weg! Abnehm-Hammer nach der Geburt

Seit neuestem achtet sie jedoch besonders auf gesunde Ernährung und zählt ihre Kalorienzufuhr. "Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam. So bin ich immer noch am Abnehmen. Ich habe jetzt auch anderthalb Kilo in einer Woche abgenommen." Sarafinas Ziel: "Noch zehn Kilo runter und das Gewicht halten." Dann hätte die frisch gebackene Mama stolze 30 Kilo nach ihrer Schwangerschaft verloren.

Unter Druck setzen will sich Sarafina aber nicht. "Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Weil dann habe ich mein Zielgewicht, was ich gerne erreichen möchte, erreicht und dann bin ich zufrieden."

Sarafinas Mama Silvia Wollny ist bereits mehrfache Oma. Im Video seht ihr all ihre Enkelkinder auf einen Blick: